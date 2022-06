Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Spinnerei/Motorroller ohne Versicherungsschutz

Coesfeld (ots)

Durch ein blaues Versicherungskennzeichen wurde ein Polizeiteam am Freitag (24.6.) um kurz vor 21 Uhr auf den Fahrer eines Motorrollers aufmerksam. Bei seiner Überprüfung gab der 51-jährige Dülmener an, dass er noch nicht dazu gekommen zu sein, ein neues Kennzeichen zu besorgen. Bereits im März jeden Jahres beginnt das neue Versicherungsjahr für Fahrzeuge, die mit einem Versicherungskennzeichen geführt werden. Weiterhin gab der Dülmener an, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Das eingesetzte Team untersagte die Weiterfahrt. Den Dülmener erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell