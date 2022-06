Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, L551/Autofahrer unter Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Durch ein defektes Rücklicht machte ein 39-jähriger Ahlener Polizisten am Freitagabend (24.6.)auf sich aufmerksam. Bei der Überprüfung des Ahleners, der gegen 21.45 Uhr die L551 von Dülmen kommend in Richtung Buldern befuhr, ergaben sich Anhaltspunkte auf einen Drogenkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Weiterhin gab der Ahlener an, dass sich im Auto noch weitere Drogen befinden würden. Ihm entnahm ein Arzt auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Die aufgefundenen Betäubungsmittel stellten die Polizisten sicher. Sie fertigten die entsprechenden Anzeigen und untersagten dem Ahlener die Weiterfahrt bis zur abschließenden Ausnüchterung.

