POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/Geparkter Renault Koleos beschädigt

Einen geparkten schwarzen Renault beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitag (24.6.) auf dem Pendlerparkplatz in Ascheberg an der A1. Der Renault war im Zeitraum von 17.30 bis 19.55 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Die Beschädigungen befinden sich über gesamt Fahrerseite des Autos und entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

