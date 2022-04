Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung durch Graffiti

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12. April kam es in Bad Bentheim in der Straße Am Kathagen sowie in der Straße An der Freilichtbühne zu mehreren Farbschmierereien. Dabei wurden die Straßen, ein Verteilerkasten, ein Schild, eine Haustür und eine Hauswand mit oranger Farbe besprüht. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Unterstraße sowie in der Gartenstraße. Dabei wurden ebenfalls mehrere Gebäude, unter anderem eine Scheibe der Realschule, beschmiert. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

