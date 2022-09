Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter-Führer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 18.35 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann aus Viersen mit seinem Elektro Scooter die Straße Scheldefahrt aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Zollweg. An der Kreuzung Am Steinkreis / Scheldefahrt fuhr er, ohne anzuhalten, über den abgesenkten Bordstein auf die übergeordnete Straße Am Steinkreis. Dabei achtete er nicht auf einen aus seiner Sicht von rechts kommenden 51jährigen PKW-Führer aus Viersen, der die Straße Am Steinkreis in Richtung Brüsseler Allee befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 21jährige derart schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Es besteht Lebensgefahr. /UR (815)

