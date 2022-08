Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Vermehrte Diebstähle an Starkstromkabeln - Hinweis der Polizei

Kreis Viersen (ots)

In den vergangenen Monaten kam es im Kreis Viersen zu vermehrten Diebstählen an Starkstromkabeln. Oftmals wurden offen liegen gelassene Kabel von Baustellen oder Lagerhallen entwendet. Die Polizei Viersen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Starkstromkabel offen liegen zu lassen. Sperren Sie die Kupferkabel ordnungsgemäß ein, damit sie nicht freizugänglich erreicht werden können. / AM (814)

