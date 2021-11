Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Vandalismus und Diebstahl auf Baustelle, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Am Montagmorgen erstattete ein Mitarbeiter einer Baufirma Anzeige bei der Polizeistation Bad Arolsen. Am Wochenende haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen und Diebstähle auf einer Baustelle in der Wetterburger Straße in Bad Arolsen begangen.

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen beschädigte die Unbekannten einen Baucontainer, den sie aufhebelten, und eine mobile Toilettenkabine, von der sie eine Seitenwand herausrissen. Weiterhin stahlen sie mehrere rote und gelbe Blinkleuchten und ein Verkehrszeichen von der Baustelle in der Wetterburger Straße. Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

