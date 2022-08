Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter PKW Fahrer begeht Unfallflucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 04.08.2022, gegen 20:40 Uhr, wurde der Polizei Schifferstadt ein alkoholisierter Fahrzeugführer mitgeteilt, welcher den Parkplatz des Niederwiesenweihers verlassen habe. Passanten hätten den Fahrer auf seine Alkoholisierung aufmerksam gemacht, dieser habe jedoch ungehindert seine Fahrt in Richtung Böhl-Iggelheim fortgesetzt und sei beinahe mit geparkten PKWs kollidiert. Der PKW konnte an der Halteranschrift in Böhl-Iggelheim mit frischen Unfallspuren festgestellt werden. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der 60-jährige Fahrer identifiziert werden. Bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Durch einen Arzt wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. In Böhl-Iggelheim an der Kreuzung L528 / L532 konnte an einem Verkehrsschild ein passender Unfallschaden festgestellt werden. An diesem entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro, an dem PKW von etwa 5.000 Euro. Gegen den 60-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

