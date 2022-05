Landespolizeiamt

POL-SH: G7-Außenministertreffen: Landespolizei zieht positive Bilanz nach drei friedlichen und störungsfreien Einsatztagen

Kiel (ots)

Die eingesetzten Kräfte der Landespolizei sowie die unterstützenden Kräfte anderer Bundesländer und der Bundespolizei gewährleisteten auch an den beiden letzten Einsatztagen die Sicherheit des G7-Außenministertreffens in Weissenhaus sowie die störungsfreie Abreise der Delegationen am heutigen Samstag, 14. Mai 2022. Alles blieb friedlich, die Beratungen konnten planmäßig abgeschlossen werden.

Am Freitagnachmittag, 13. Mai 2022, hatte Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack die Einsatzkräfte im Polizeizentrum Eichhof in Kiel sowie am Bundeswehrstandort Putlos besucht und ihnen für ihr professionelles und bürgerfreundliches Handeln gedankt.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba besuchte nach seiner Abreise in Weissenhaus, die bereits am Freitag erfolgte, gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) am Campus Lübeck, um den dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das große Engagement bei der medizinischen Unterstützung der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges zu danken. Der Schutz der Veranstaltung wurde durch Polizeikräfte, die ohnehin im G7-Einsatz eingebunden waren, gewährleistet.

Am heutigen Tage stand die Abreise der Delegationen im Vordergrund. Im Laufe des Vormittags verließen diese nach und nach die Örtlichkeit am Weissenhäuser Strand. Aus polizeilicher Sicht erfolgten die jeweiligen Abreisen störungsfrei, es kam lediglich zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Nach und nach werden im Laufe des Nachmittages auch alle Sperrungen rund um das Außenministertreffen in Weissenhaus aufgelöst, so dass Bürgerinnen und Bürger wieder freie Fahrt haben und auch den öffentlichen Strand wieder ohne Einschränkungen betreten können.

Die Landespolizei freut sich über den insgesamt friedlichen und störungsfreien Ablauf dieser Veranstaltung und dankt allen Bürgerinnen und Bürgern sowie allen benachbarten Kräften für ihr Verständnis und für ihren Einsatz.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell