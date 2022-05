Landespolizeiamt

POL-SH: Finale Einsatzbesprechung der Polizeiführer und der Einsatzabschnittsleitungen anlässlich des Treffens der G7 Außenministerinnen und Außenminister in Weissenhaus

Kiel (ots)

Am Dienstag den 10. Mai 2022 fand anlässlich des Treffens der G7 Außenministerinnen und Außenminister in der Zeit vom 12. Mai 2022 bis 14. Mai 2022 in Weissenhaus die finale Einsatzbesprechung der Polizeiführer mit den Einsatzabschnittsleitungen statt. Neben den Polizeiführern, den Einsatzabschnittsleiterinnen und Einsatzabschnittleitern sowie Angehörigen des Führungsstabes nahm die Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung an der Veranstaltung in den Räumlichkeiten der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Kiel Altenholz teil. Frau Dr. Sütterlin-Waack betonte in ihrem Grußwort, dass die Augen der Öffentlichkeit in der Zeit vom 12. Mai 2022 bis zum 14. Mai 2022 gerade vor dem Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage auf Schleswig-Holstein gerichtet sind. "Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen legen den Grundstein dafür, dass dieses Treffen mit hoher politischer Strahlkraft überhaupt stattfinden kann", so die Ministerin. Die oberste Dienstherrin der Polizistinnen und Polizisten nutzte die Gelegenheit, um den Einsatzkräften ihren Dank auszusprechen: "Ich danke Ihnen für die zeitintensive und professionelle Vorbereitung des Einsatzes und weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann." In seinem Schlusswort erklärte der Landespolizeidirektor Michael Wilksen: "Der Einsatz ist mit sehr viel Professionalität und Fleiß vorbereitet worden. Der Schutz und die Sicherheit der Konferenz und der Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind zu gewährleisten. Das ist unser Auftrag. Dabei ist mir das Auftreten und Handeln als Bürgerpolizei persönlich sehr wichtig." Die Landespolizei stellt sich auf einen friedlichen Verlauf ein, ist aber auf alle Szenarien vorbereitet. Für die Gewährleistung der Sicherheit der Gäste, der Delegationen und der Bevölkerung zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind Einschränkungen und Sperrungen notwendig. Wie bereits angekündigt wird die B 202 im Zeitraum vom 12.05.2022, 08:00 Uhr, bis zum 14.05.2022, Veranstaltungsende zwischen Döhnsdorf und Farve, sowie die K 48 von Weißenhaus bis Brök voll gesperrt. Eine Umleitung für die Bundesstraße 202 wird ab Kaköhl und ab Farve ausgeschildert. Der Parkplatz "Alte Liebe" kann während des gesamten Einsatzzeitraumes nicht genutzt werden. Der Bereich zwischen dem Gewässer "Kükelühner Mühlenau", der Seestraße und der B 202 ist im Einsatzzeitraum nicht zugänglich. Der Strandabschnitt ist im Bereich zwischen dem Parkplatz "Alte Liebe" und dem Naturschutzgebiet "Weissenhäuser Brök" für Fußgänger und Radfahrer während des Einsatzzeitraumes nicht passierbar. Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sich im unmittelbaren Sicherheitsbereich darauf einstellen, durch Einsatzkräfte der Polizei angesprochen und angehalten zu werden zur Feststellung ihrer Identität und ggf. Durchsuchung von Gepäckstücken. Ein Passieren des Sicherheitsbereichs ist nur zum Zweck des direkten Durchquerens gestattet. Wir bitten um Verständnis, dass während der An- und Abreise der Gäste keinerlei Fußgänger- und Radverkehr stattfinden kann.

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell