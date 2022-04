Landespolizeiamt

POL-SH: Landespolizei bereitet sich seit mehreren Wochen auf den Einsatz zum Treffen der G7-Außenministerinnen und -minister vor

Kiel (ots)

Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltung sind mit Einschränkungen für die Bevölkerung verbunden

Die Landespolizei Schleswig-Holstein bereitet sich auf den Einsatz zum Treffen der G7-Außenministerinnen und -minister im "Grand Village Resort" in Weißenhaus in der Zeit vom 12. Mai 2022 bis zum 14. Mai 2022 vor.

Nach den Erfahrungen des G7-Außenministertreffen 2015 in Lübeck, bei dem etwa 3500 Einsatzkräfte eingesetzt waren, stellen sich die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für den aktuellen G7-Gipfel auf eine ähnliche Größenordnung ein.

Beim größten Einsatz des Jahres 2022 erfüllt die Landespolizei ihren Auftrag in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen Behörden, Organisationen und Partnern. Die Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein werden verstärkt durch Kräfte aus nahezu allen Bundesländern, der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes.

Die Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltung erfordert auch Maßnahmen zur Verkehrsregelung. Obwohl die polizeilichen Maßnahmen mit Einschränkungen insbesondere im Umfeld des Tagungsortes verbunden sind, werden Sperrungen und Beschränkungen so gering wie möglich gehalten. Während des G7-Außenminister-Gipfels, also im Zeitraum vom 12.05.2022, 08:00 Uhr, bis zum 14.05.2022, Veranstaltungsende, das am frühen Abend erwartet wird, werden die Bundesstraße 202 zwischen Döhnsdorf und Farve, sowie die K 48 von Weißenhaus bis Brök voll gesperrt. Eine Umleitung für die Bundesstraße 202 wird ab Kaköhl und ab Farve ausgeschildert. Weitere Informationen können dem beigefügten Umleitungsplan entnommen werden.

Mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen kann Kraftfahrzeugverkehr im gesperrten Bereich grundsätzlich nicht stattfinden. Das gilt insbesondere für jegliche Form von Ausflugsverkehr. Für Anwohner und Anlieger sind entsprechende Ausnahmeregelungen getroffen worden. Auch einzelne Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sich im unmittelbaren Sicherheitsbereich darauf einstellen, durch Einsatzkräfte der Polizei angesprochen und angehalten zu werden zur Feststellung ihrer Identität und ggf. Durchsuchung von Gepäckstücken.

Mit einer erheblichen Anzahl an Polizeifahrzeugen in Kolonnen ist während des Gipfels auch auf weiteren Straßen in Schleswig-Holstein zu rechnen. Der Hintergrund ist, dass die Einsatzkräfte verteilt auf Unterkünfte im Umland, zum Teil bis nach Kiel, Lübeck und den Hamburger Rand hinein untergebracht sind.

Weiterhin ist in der Zeit vom 11.05.2022, 00:00 Uhr, bis zum 14.05.2022, 23:59 Uhr, ein Wassersperrgebiet mit Radius von 2,5 Km um den Veranstaltungsraum herum eingerichtet. Das Befahren des Sperrgebietes stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 61 Abs. 34 Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung dar.

Darüber hinaus ist in einem Radius von ca. 9 km um das Weißenhaus Grand Village Resort das Fliegen mit Drohnen verboten. Ein Verstoß dagegen stellt eine Straftat nach § 62 Luftverkehrsgesetz dar. Im Gebiet der Gemeinde Wangels ist darüber hinaus auch das Mitführen von Drohnen untersagt. Ein Verstoß hiergegen stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß kommunaler Verbotsverfügung dar. Das Flugbeschränkungsgebiet gilt vom 12.05.2022, 10:00 Uhr, bis zum 14.05.2022, 20:00 Uhr, beziehungsweise bis zum Ende der Veranstaltung.

Die Landespolizei Schleswig-Holstein bittet hinsichtlich der Ein- und Beschränkungen um Verständnis und sieht sich für die Gewährleistung eines reibungslosen Einsatzverlaufs gut vorbereitet.

