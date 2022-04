Landespolizeiamt

POL-SH: Medien-Einladung zur Einweihung des polizeilichen Beratungsraumes "Einbruchschutz" für Bürgerinnen und Bürger am 27. April 2022

Kiel (ots)

Die Landespolizei Schleswig-Holstein eröffnet nach nunmehr fast einjähriger Planung und Umsetzung einen polizeilichen Beratungsraum für Bürgerinnen und Bürger rund um das Thema Einbruchschutz. Der mit vielen Exponaten wie Fenstern mit Sicherheitsbeschlägen, Einbruchmeldeanlagen und Panzerriegeln ausgestattete Raum ist Teil eines Gesamtkonzeptes zu verstärkten Maßnahmen rund um die Einbruchschutzberatung.

"Wir setzen die Schwerpunkte der Landesregierung um und tragen dem kontinuierlich ansteigenden, regional- und lageabhängigen Beratungsbedarf der Bürgerinnen und Bürger damit Rechnung, dass wir in diesem Aufgabenfeld neue Wege beschritten haben" erklärte Ralph Garschke, Abteilungsleiter Polizeiliches Management im Landespolizeiamt.

"Seit Ende letzten Jahres haben wir landesweit gut ausgebildete und qualifizierte Polizeibeamtinnen und Beamte damit beauftragt, ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern im Deliktsbereich Wohnungseinbruchdiebstahl regional als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Als ergänzender Baustein wird jetzt in zentraler Lage in Kiel ein Beratungsraum zur besseren Veranschaulichung der Thematik für die Bürgerinnen und Bürger neu geschaffen", so Garschke.

Eine persönliche Fachberatung durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte war vor 15 Jahren nach einer Konzeptänderung eingestellt worden.

"Der Kurswechsel ermöglicht uns in einem Bereich zu beraten, der das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in besonderem Maße berührt. Die Verletzung der Privatsphäre durch einen Einbruch löst bei vielen Opfern regelmäßig eine sehr hoher Betroffenheit aus, die den materiellen Schaden teilweise deutlich überwiegt. Die Möglichkeit als Polizei, die effektive Sicherung der eigenen Wohnung, ergänzend zum Angebot privater Unternehmen, anschaulich zu erklären, ist ein logischer und konsequenter Schritt der Sicherheitsvorsorge", betont Garschke.

Die Eröffnung findet im Beisein von Staatssekretär Torsten Geerdts statt. "Nirgendwo sonst ist unser Bedürfnis nach Sicherheit so groß wie in den eigenen vier Wänden. Mit dem Beratungsraum für Einbruchsschutz steht unsere Polizei den Menschen bei diesem wichtigen Thema mit Rat und Tat zur Seite. Damit kommt unsere Polizei wieder ein Stück dichter an die Menschen heran. Es ist gut, dass durch zusätzliche Stellen der nötige Spielraum dafür da ist, diese wichtigen Beratungsaufgaben wieder wahrzunehmen", so Geerdts.

Zu der Eröffnung des neuen Beratungsraumes im Kronshagener Weg 105, 24116 Kiel, am 27. April 2022, von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr, sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen.

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 0431-160 61400 bis Dienstag, 26.04.2022, 14:00 Uhr. Während der Veranstaltung bitten wir ebenfalls um das Tragen einer FFP2 Maske.

Matthias Felsch

Original-Content von: Landespolizeiamt, übermittelt durch news aktuell