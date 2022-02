Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Polizei stoppte Fahrerin nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Tag (24.02.2022) kam es gegen 10:05 Uhr auf der Fürker Straße in Solingen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Eine 40-Jährige fuhr mit ihrem VW auf der Fürker Straße in Richtung Fürkerfeldstraße, als eine 39-Jährige mit ihrem Toyota aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr fuhr. Dabei touchierte sie den vorbeifahrenden VW und verursachte einen Sachschaden über die gesamte Fahrzeuglänge. Als die Solingerin ihren VW stoppte und auf den Schaden aufmerksam machte, reagierte die Toyota-Fahrerin aufbrausend und setzte ihre Fahrt in Richtung Bebelallee fort. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte die flüchtige Fahrerin kurze Zeit später auf einem Tankstellengelände antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 39-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Anschließend wurde ihr auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa. 3.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. (an)

