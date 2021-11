Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nötigung im Straßenverkehr im Zusammenhang mit der Missachtung einer Rotlicht zeigenden Ampel in Hameln

Hameln (ots)

Am 28.10.21, gegen 08:00 Uhr, kam es an der ampelgeregelten Fußgängerfurt auf der Mühlenstraße in Hameln zu einer Rotlichtmissachtung eines dunklen Kleinwagens mit Fahrtrichtung Hafenstraße. An besagter Fußgängerfurt sollen mindestens drei Fußgänger bei Grünlicht die Fahrbahn in Richtung Hauptzollamt überquert haben, während sich von der Münsterbrücke der dunkle Kleinwagen mit unverminderter Geschwindigkeit, obwohl dieser Rotlicht zu achten hatte, genähert habe. Der/die bislang unbekannte Fahrer/in habe langanhaltend gehupt und sei um die Fußgänger in einem Bogen herumgefahren. Die Fußgänger hätten ihrerseits ihre Schritte beschleunigt und nur so sei ein Zusammenstoß und damit Schlimmeres zu vermeiden gewesen. Anschließend habe der Kleinwagen seine Fahrt ungebremst fortgesetzt. Eine betroffene Fußgängerin erstattete im Nachhinein eine Anzeige wegen der Missachtung des Rotlichts sowie Nötigung im Straßenverkehr.

Für die weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Insbesondere werden die weiteren Fußgänger, welche die Fahrbahn zu diesem Zeitpunkt überquerten, gebeten sich bei der Polizei Hameln unter Tel.: 05151/933222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell