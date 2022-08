Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung durch Überholmanöver

Waldsee (ots)

Am 04.08.2022, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein 67-jähriger PKW-Fahrer die K13 von Waldsee in Richtung Altrip. Unmittelbar hinter der Ortsausfahrt Waldsee kam dem Fahrer ein LKW entgegen, welcher gerade von einem weißen Ford Kuga überholt wurde. Durch das Überholmanöver des Fords musste der 67-Jährige eine Gefahrenbremsung durchführen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ford entfernte sich in Richtung Waldsee. Ein Sachschaden entstand nicht. Es wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem weißen Ford Kuga geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

