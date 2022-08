Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Fahrzeug

Speyer (ots)

Zwischen dem 03.08.2022, 10:00 Uhr, und dem 04.08.2022, 06:00 Uhr, kam es in der Lina-Sommer-Straße zu einem Einbruch in einen Pkw. Dabei öffneten unbekannte Täter den in der Hofeinfahrt geparkten PKW, durchwühlten das Handschuhfach, sowie ein Ablagefach und entwendeten einen Schlüsselbund. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt nicht verschlossen. Die Polizei rät: -Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. -Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell