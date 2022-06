POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 10:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen leicht verletzt. Der Mann, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, befuhr mit einem Peugeot, an dem Kennzeichen aus Frankreich angebracht waren, die Simmerhauser ...

mehr