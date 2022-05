Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden auf der B213 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Dienstag, 31. Mai 2022, gegen 10:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen leicht verletzt.

Der Mann, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, befuhr mit einem Peugeot, an dem Kennzeichen aus Frankreich angebracht waren, die Simmerhauser Straße in Richtung B213. Die Einmündung zur Bundesstraße passierte er mit hoher Geschwindigkeit und kam gegenüber der Einmündung von der Fahrbahn ab. Dort kam der Pkw auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Im Peugeot lösten durch den Unfall die Airbags aus. Der Schaden am Pkw wurde auf etwa 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell