POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B437 in Jade

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind in die Peter-Ustinov-Schule im Vielstedter Kirchweg in Hude eingebrochen. In der Zeit von Sonntag, 29. Mai 2022, 15:30 Uhr, bis Montag, 30. Mai 2022, 06:00 Uhr, beschädigten sie ein Fenster und verschafften sich so Zugang zum Zimmer der Schulleitung. Aus diesem wurde ein Tresor entwendet, der lediglich schulische ...

