POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Freiburg (ots) - Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Donnerstag, 21.04.2022 gegen 21.00 Uhr eine brennende Toilette am Busbahnhof. Durch Unbekannte wurde in der Männertoilette der Toilettenpapierhalter, sowie das Toilettenpapier in Brand gesetzt. Das Papier zum Hände trocknen am Waschbecken wurde ebenfalls versucht anzuzünden. Durch das Feuer wurden die Fliesen ...

