POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Wohnhauses in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Discountmarkt in der Marktstraße in Stadland eingebrochen. In der Zeit von Samstag, 28. Mai 2022, 22:30 Uhr, bis Montag, 30. Mai 2022, 05:30 Uhr, verschafften sie sich über das Dach Zutritt zum Verkaufsraum. Im Inneren bohrten sie ein Loch in eine Wand, um dann dahinter befindliche Tresore ...

mehr