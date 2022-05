Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in einen Discountmarkt in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Wochenende in einen Discountmarkt in der Marktstraße in Stadland eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 28. Mai 2022, 22:30 Uhr, bis Montag, 30. Mai 2022, 05:30 Uhr, verschafften sie sich über das Dach Zutritt zum Verkaufsraum. Im Inneren bohrten sie ein Loch in eine Wand, um dann dahinter befindliche Tresore gewaltsam zu öffnen. Entwendet wurde Bargeld in unbekannter Höhe.

Wer am Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Marktstraße gesehen oder verdächtige Geräusche vernommen hat, wird gebeten, unter 04731/9981-0 Kontakt mit der Polizei Nordenham aufzunehmen.

