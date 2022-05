POL-DEL: LK Wesermarsch: Zigarettenautomat in Nordenham-Abbehausen aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in einen Supermarkt in der Lange Straße in Delmenhorst eingebrochen. Am Montag, 30. Mai 2022, 01:44 Uhr, beschädigten sie die gläserne Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hier nahmen sie gezielt Tabakwaren an sich und flüchteten anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. Nach der ...

