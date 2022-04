Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Seniorin vor der Haustür beraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (21. März 2022) gegen 12:35 Uhr kam eine 90-Jährige mit ihrem Rollator vom Einkaufen, als sie vor ihrer Haustür am Maasweg einen unbekannten Mann bemerkte. Auf die Frage, ob er Hilfe brauche, schlug der Mann auf die Frau ein und schubste sie zu Boden. Sie stürzte mit dem Rollator und schlug mit dem Kopf gegen die Hauswand. Der Mann entriss der Frau die Handtasche und floh mit dem Fahrrad in Richtung Niersweg. Eine Nachbarin und eine weitere Zeugin wurden durch die lauten Rufe der Seniorin aufmerksam und eilten ihr zur Hilfe. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Krefelderin beschreibt den Täter als 30 bis 35 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild, mittelblonde Haare und trug keinen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer dunklen Jacke. Er führte ein silberfarbenes Fahrrad mit sich. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell