Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke stiehlt Seniorin Schmuck

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (21. April 2022) hat ein Mann bei einer 88-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Er behauptete, im Rahmen von Kanalarbeiten in ihrer Wohnung Wasser abstellen zu müssen. Zum Schein hantierte er in ihrem Bad am Spülkasten. In einem unbeobachteten Moment nahm der Täter Schmuck im vierstelligen Wert an sich. Danach verließ er die Wohnung. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, rief sie die Polizei. (121)

