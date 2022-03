Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220311.1 Schönkirchen: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Schönkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand in Schönkirchen zu einem Verkehrsunfall. Ein geparktes Auto sei durch ein weiteres Fahrzeug angefahren worden. Der unbekannte Fahrer bzw. die unbekannte Fahrerin habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizeistation Schönkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Während einer Streifenfahrt am Sonntag, den 06. März 2022, bemerkten zwei Beamte der Polizeistation Schönkirchen gegen 00:30 Uhr in der Straße Augustental einen beschädigten VW Caddy. Der linke Außenspiegels des am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos wurde augenscheinlich abgefahren. Eine Kontaktaufnahme mit dem Fahrzeughalter bestätigte den Verdacht der Einsatzkräfte. Demnach dürfte sich der Unfall in der Zeit von Freitag, den 04. März, 12:30 Uhr bis zur Feststellzeit der Beamten ereignet haben.

Anhand der Spurenlage am Unfallort gehen die Beamten davon aus, dass der bzw. die Unbekannte aus Richtung Dorfstraße kommend in Fahrtrichtung Schönberger Landstraße gefahren sein dürfte. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Ford Eco Sport handeln könnte. Die Streifenwagenbesatzung stellte Teile eines rechten Außenspiegels eines solchen Fahrzeuges als mögliches Beweismittel sicher.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schönkirchen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach dem Verursacher bzw. der Verursacherin sowie nach Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 04348 / 2154 900 in Verbindung zu setzen.

Maike Saggau

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell