Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Achern (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Gaststätte in der Straße "Zum Klauskirchl" sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Ein 28-Jähriger soll einem 34-Jährigen nach einem Gerangel mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell