POL-OG: Rastatt - Lastwagen kollidiert mit Schild

Rastatt (ots)

Ein LKW-Fahrer verursachte am Mittwochmittag bei der Zufahrt eines Supermarktparkplatzes in der Rauentaler Straße einen Unfall. Der 33-Jährige wollte mit seinem Schwergewicht den Parkplatz befahren, beachtete hierbei jedoch nicht die Höhe seines Fahrzeugs und blieb gegen 12:45 Uhr an einem Zufahrtsschild, mit der Aufschrift des Supermarktes, hängen. Es entstand ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro.

