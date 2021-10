Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer leicht verletzt

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochmittag zu einem leicht verletzten Fahrradfahrer geführt. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr kurz nach 13 Uhr aus der Parkplatzausfahrt eines in der Bertha-von-Suttner-Straße befindlichen Lebensmittelmarktes und kollidierte hierbei mit einem 14-jährigen Radfahrer. Der Zweiradlenker zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Ortenau Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro beziffert.

/jv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell