Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch und Fahrraddiebstahl angezeigt.

Hemer (ots)

Wohnungseinbruch scheitert Am vergangenen Dienstag in den frühen Abendstunden stellte eine Geschädigte Aufbruchspuren an der Tür ihrer Kellerwohnung an der Nockenstraße fest. Den vermeintlichen Einbrechern war es nicht gelungen, in die Wohnung einzubrechen. Es entstand Sachschaden an der Tür, die dem Ansinnen der Einbrecher Stand hielt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Nockenstraße nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02372 9099-0) entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Mountainbike geklaut Am gestrigen Donnerstag, in der Zeit von 10 Uhr - 14 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe ein an der Schützenstraße in Höhe Nr. 35 an ein Treppengeländer gekettetes Mountainbike der Marke Cube. Sachdienliche Hinweise zu den Fahrraddieben nimmt ebenfalls die Polizei in Hemer entgegen.

