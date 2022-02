Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Gas und Bremse verwechselt

Rottweil (ots)

Zu einer heftigen Karambolage mit drei beteiligten Autos ist es am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Schramberger Straße gekommen. Dabei sind zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Grund für den Unfall war eine Verwechslung von Gaspedal und Bremse einer 52-jährigen Mercedes-Fahrerin, die nach links in die Tannstraße abbiegen wollte. Anstatt auf der dortigen Linksabbiegespur zu halten, beschleunigte der Wagen wegen der Fehlbedienung und krachte ins Heck einer 41-jährigen Kleinwagenfahrerin, die wiederum auf den Toyota einer 58-Jährigen geschoben wurde. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall demoliert und mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

