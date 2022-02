Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall mit Radfahrer (09.02.22)

Rielasingen (ots)

Ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Radfahrer hat sich am Mittwochnachmittag auf der Adam-Opel-Straße in Rielasingen ereignet. Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit einem VW Up! auf der Adam-Opel-Straße und wollte von dieser nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah die Frau - vermutlich wurde sie durch die tiefstehende Sonne geblendet - einen 88-jährigen E-Bike-Fahrer, der von rechts aus der Karl-von-Drais-Straße kam. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus.

