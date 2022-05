Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Supermarkt in der Innenstadt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in einen Supermarkt in der Lange Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Am Montag, 30. Mai 2022, 01:44 Uhr, beschädigten sie die gläserne Eingangstür und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Hier nahmen sie gezielt Tabakwaren an sich und flüchteten anschließend in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. Nach der Sichtung der Videoaufzeichnung können die beiden männlichen Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- schlanke Statur - bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug - und einer schwarzen Wollmütze - weiße Mund-Nasen-Bedeckung - schwarze Sportschuhe mit drei schwarzen Streifen

Täter 2:

- wie Täter 1 - einziger Unterschied: weiße Sportschuhe mit drei schwarzen Streifen

Wer die beiden Personen in der Innenstadt gesehen hat und Hinweise zu deren Identität geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

