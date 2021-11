Polizei Wuppertal

POL-W: W - Autofahrer verliert beim Losfahren die Kontrolle

Wuppertal (ots)

Am 26.11.2021, um 22:30 Uhr, kam es auf der Berghauser Straße zu einem Pkw-Unfall.

Ein 59-jähriger Mann fuhr rückwärts aus der Straße Nettenberg heraus auf die Berghauser Straße. Als er seine Fahrt in Richtung Alte Rottsieper Straße fortsetzte, verlor er die Kontrolle über seinen Renault Zoe, kam nach rechts von der Straße ab und beschädigte am Straßenrand zwei parkende Fahrzeuge (Mercedes Sprinter und Ford Transit). Der 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell