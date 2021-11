Polizei Wuppertal

POL-W: Wuppertal: Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es am heutigen Tag (28.11.2021) um 06.15 Uhr in Wuppertal-Elberfeld. Ein 36-jähriger Wuppertaler hatte zu dieser Zeit mit seinem Audi SUV die Ronsdorfer Str. in Fahrtrichtung Wolkenburg befahren. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer in Höhe der Adersstr. von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Metallgeländer, touchierte und beschädigte dann einen Stromkasten und kam in einem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen stand der 36-jährige unter Alkoholeinfluss, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Das Unfallfahrzeug musste mittels schwerem technischen Gerät geborgen werden. Für die Bergung des Unfallfahrzeus wurde die Straße Wolkenburg komplett gesperrt. Der beschädigte Stromkasten wurde durch die Wuppertaler Stadtwerke gesichert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

