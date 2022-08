Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Unfall zwischen Pedelec-Fahrerin und Pkw-Fahrer - 43-Jährige leicht verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am 30.08.2022 hat es gegen 12.30 Uhr einen Unfall auf der ´Bökel` / Viersener Straße in Neersen gegeben. Ein 81-jähriger Tönisvorster fuhr mit seinem Pkw auf der ´Bökel` in Fahrtrichtung Venloer Straße. Der Deutsche beabsichtigte nach links auf die Viersener Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang schaute der 81-Jährige nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einer 43-jährigen Pedelec-Fahrerin. Die Willicherin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Venloer Straße in Fahrtrichtung ´Bökel`. Auf Grund der Kollision stürzte die 43-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. /AM (811)

