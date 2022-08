Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt - Pkw fährt weiter

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Montag gegen 09.20 Uhr war eine 17-jährige Wegbergerin mit ihrem Pedelec auf der L 475 in Richtung L 371 unterwegs. An der Heerstraße missachtete offenbar ein Pkw die Vorfahrt der Radfahrerin. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw, der vermutlich das Rotlicht der Ampel missachtet hatte, fuhr in unbekannte Richtung weiter, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um die Verletzte kümmerte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (808)

