POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall auf der Soester Straße

Hamm-Ostwennemar (ots)

Am Montagnachmittag (14. Februar) kam es auf der Soester Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Lieferwagenfahrer aus Hamm leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Ducatos war gegen 15.27 Uhr auf der Soester Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Ostwennemarstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A4 eines 54-Jährigen aus Möhnesee. Dieser hatte zuvor die Ostwennemarstraße befahren und wollte nach links auf die Soester Straße abbiegen. Der 60-Jährige wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Geradeausspur der Soester Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt werden. Der Verkehr wurde auf die Ostwennemarstraße abgeleitet und auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgestreut.(es)

