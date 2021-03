Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (320) Politische Plakate und Schmierereien in Erlangen

Erlangen (ots)

Am Sonntagabend (07.03.2021) brachten zunächst Unbekannte eine Vielzahl von Plakaten und Schmierereien in der Erlanger Innenstadt an. Drei Tatverdächtige konnten vorläufig festgenommen werden.

Gegen 21:30 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung im Bereich der Hauptstraße großflächige Schmierereien am Boden im Zusammenhang mit dem Weltfrauentag. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten zahlreiche ähnliche Parolen am Schlossgarten, den Arcaden sowie am Hugenottenplatz. Zudem waren an verschiedenen Örtlichkeiten mehrere Plakate ohne erforderlichem Impressum angebracht worden.

Geraume Zeit später konnte eine Streifenbesatzung drei Personen am Hugenottenplatz feststellen, welche gerade eine weitere Parole auf den Boden schmierten. Die beiden Frauen im Alter von 27 und 30 Jahren, sowie der 28-jährige Begleiter wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten entsprechende Farben und Plakate.

Das Trio muss sich nun unter anderem wegen Verstöße gegen das Bayerische Pressegesetz, dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz sowie den Infektionsschutzbestimmungen verantworten.

Unbekannte hingegen beschmierten im Zeitraum von Freitagabend (05.03.2021) bis Samstagvormittag (06.03.2021) eine Garage in der Haselhofstraße mit politischen Symbolen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell