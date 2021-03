Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (319) Schmierereien in Gostenhof

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag (05.03.2021) bis Sonntagabend (07.03.2021) beschmierten Unbekannte mehrere Objekte in Nürnberg-Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum beschmierten Unbekannte mindestens 18 steinerne Absperrpfosten und einen Streukasten am Jamnitzerplatz in lila Farbe mit Symbolen. Zudem brachten Unbekannte, ebenfalls in Lila, einen großflächigen Schriftzug an einer Mauer in der Adam-Klein-Straße an.

Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt. Alle Symbole und der Schriftzug sind thematisch in Zusammenhang mit dem Weltfrauentag zu bringen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold / mc

