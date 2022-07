Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Maulburg: Frontalkollision auf der Bundesstraße 317 - zwei Schwerverletze - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Der 79-jährige Pkw-Fahrer ist am Freitag, 01.07.2022, gegen 20.55 Uhr, verstorben.

Ursprungsmeldung:

Am Donnerstag, 30.06.2022, gegen 10.15 Uhr, kam es bei Maulburg auf der Bundesstraße 317 zu einer Frontalkollision im Begegnungsverkehr. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Schopfheim kommend in Richtung Lörrach und kam auf nahezu gerader Strecke aus hier nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 59-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies und wollte noch nach rechts ausweichen. Trotzdem konnte er eine Frontalkollision mit dem 79-Jährigen nicht verhindern. Im weiteren Verlauf kollidierte der 79-Jährigen mit seinem Pkw mit einem ebenfalls entgegenkommenden 28-jährigen Pkw-Fahrer. Der 79-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Pkw geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nach Freiburg in die Uni-Klinik. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Der 28-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 67.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt.

