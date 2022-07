Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer über Pkw abgeworfen- schwer verletzt

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen auf die Bundesstraße B 317 übersah am Samstag, 02.07.2022, ein 45-jähriger Pkw-Fahrer einen 46-jährigen Motorradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde über den Pkw abgeworfen. Schwer verletzt wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße und wollte nach links auf die Bundesstraße B 317, in Richtung Hausen abbiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Hausen kommenden, vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

