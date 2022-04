POL-ST: Greven, Zigarettenautomat aufgebrochen aus ausgeräumt

Ochtrup (ots) - Auf der L 573 sind am Montag (25.04.) in Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 54 zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 27-jährige Ochtruperin fuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Nissan Note auf der L573 von Ochtrup in Fahrtrichtung Heek. Zur selben Zeit war ein 58-jähriger Ochtruper mit seinem KIA Note auf der L573 in Fahrtrichtung Ochtrup ...

mehr