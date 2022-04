POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall, Radfahrer schwer verletzt

Rheine (ots) - Die Polizei in Rheine sucht aktuell Zeugen, die in der vergangenen Woche etwas von einer Sachbeschädigung an einem Auto mitbekommen haben. Am Mittwochabend (20.04.22) ist ein am Salierweg abgestellter gelber VW Sportsvan durch einen Einkaufswagen beschädigt worden. Offenbar wurde der Einkaufswagen über einen Zaun geworfen und traf die Motorhaube des ...

mehr