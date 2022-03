Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Herdecke (ots)

Am 25.03.2022 um 15:50 Uhr befuhr eine 55-jährige Herdeckerin mit ihrem Pkw Opel Astra die Hengsteyseestraße in Fahrtrichtung Am Sonnenstein. In Höhe der dortigen Realschule bog sie nach rechts ab um anschließend nach links auf den Schulparkplatz zu fahren. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden, 65-jährigen Radfahrer aus Herdecke und es kam zur Kollision. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400,- Euro.

