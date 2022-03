POL-EN: Gevelsberg- Unfall auf der Schwelmer Straße

Schwelm (ots) - Am Donnerstag (24.03) schlugen zuckerhungrige Diebe in einem Discounter an der Barmer Straße zu. Zwischen 17:30 und 19:30 Uhr entwendeten sie während des laufenden Betriebes etwa 150- Packungen Schokoladenriegel aus den Auslagen. Einer Mitarbeiterin fiel am Abend das geleerte Regal auf. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle ...

