Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrszeichen entwendet

Gifhorn (ots)

Im Verlauf des Sonntags wurden in Gifhorn zwei Verkehrszeichen entwendet. Zunächst lösten Unbekannte am frühen Morgen die Verschraubung der Ortstafel von der Straße Kellerberg in Winkel und transportierten das Schild mit einem VW Bulli ab. Am späten Abend lösten Unbekannte das Schild "Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei" an der Verkehrsinsel der Fallerslebener Straße und legten es zunächst in die Grünfläche. Von dort wurde es kurze Zeit später mit einem Auto abgeholt.

Zeugen und Hinweisgeber in beiden Sachen melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell