Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Wittingen (ots)

In Wittingen kam es zu einem Einbruch in ein Haus an der Straße Klingengarten. Unbekannte hebelten ein Fenster zum Haus auf und durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie den Tatort unerkannt.

Zeugen und Hinweisgeber, die auffällige Personen und/ oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom Nachmittag des 12.12.21 bis zum Morgen des 18.12.21.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell