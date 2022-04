Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte werfen Einkaufswagen auf Auto, Polizei sucht Zeugen

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine sucht aktuell Zeugen, die in der vergangenen Woche etwas von einer Sachbeschädigung an einem Auto mitbekommen haben. Am Mittwochabend (20.04.22) ist ein am Salierweg abgestellter gelber VW Sportsvan durch einen Einkaufswagen beschädigt worden. Offenbar wurde der Einkaufswagen über einen Zaun geworfen und traf die Motorhaube des Autos. Der Eigentümer des Fahrzeugs hatte am Mittwochabend zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr draußen einen lauten Knall gehört. Zunächst hatte er sich nichts dabei gedacht. Am kommenden Morgen stellte der Geschädigte jedoch fest, dass sein VW beschädigt war und ein Einkaufswagen vom nahe gelegenen K&K-Markt daneben auf dem Boden lag. Möglicherweise haben Unbekannte den Einkaufswagen über den Gitterzaun geworfen, der an den Dahlienweg angrenzt. Sie trafen den VW, der unter einem Carport parkte. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 5.000 Euro. Zeugen, die von der Sachbeschädigung etwas mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

