POL-FR: Kandern: auf Verbindungsstraße von Fahrbahn abgekommen - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Sonntag, 03.07.2022, mit einem Audi die Gemeindeverbindungsstraße von Nebenau kommend in Richtung Wollbach. Aus hier nicht bekannten Gründen kam er gegen 14.00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Dort kollidierte er mit mehreren Steinen, Büschen, einem größeren Wurzelwerk und schlussendlich mit dem Geländer einer Brücke. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst bracht ihn in ein Krankenhaus. Der 17-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Der Audi musste geborgen werden. Dabei leistete die Feuerwehr technische Hilfe. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

